Отец мальчика из "Шереметьево" требует пожизненного для обвиняемого: "Он шайтан! Сатана!"

Отец мальчика, которого неадекватный мужчина бросил об пол в аэропорту "Шереметьево", рассказал, что обвиняемый не связывался с семьей и не принес никаких извинений. Более того, во время встречи в здании Следственного комитета он откровенно издевался над родителями малыша.

"Руками показывал, мол, идите отсюда. Он не человек! Он сатана! Он шайтан", - заявил папа мальчика.

Мужчина добавил, что хотел бы для обвиняемого пожизненного заключения, потому что "такой человек не нужен этому миру".

Отец ребенка пожаловался, что на его супругу обрушилась волна хейта из-за того, что оставила мальчика без присмотра. По словам мужчины, она не ожидала, что в аэропорту может случиться что-то страшное, ведь это самое безопасное место.

Инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево" во вторник утром. 31-летний мужчина, находясь под действием наркотиков, со всей силы кинул на пол двухлетнего ребенка. Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения. Видно, как мужчина подходит к чужому ребенку, стоит с ним рядом несколько секунд, а затем резко хватает его и кидает на пол. У малыша диагностирован открытый перелом костей черепа, перелом основания и свода черепа. Состояние ребенка удалось стабилизировать, в ближайшие дни его планируют снять с ИВЛ.

В среду суд арестовал обвиняемого на два месяца.