Лунный календарь покупок на июль 2025 года: как потратить деньги с умом

Лето, как известно, — это маленькая жизнь. Способно вскружить голову любому, особенно если оно жаркое. И хотя пока высоких температур не предвидится, но все же ясный ум стоит сохранять, особенно в вопросах денежных трат. Избежать импульсивных приобретений поможет лунный календарь попупок от редакции "ТВ Центра".

Общие рекомендации

В первой половине месяца, когда Луна растет, нужно быть особенно внимательными при выборе техники и крупной мебели. Покупки, сделанные в это время, как правило, служат долго. На 10 июля приходится полнолуние, в этот день высок риск необдуманных трат на эмоциях. Вторую половину июля можно посвятить покупке вещей для себя: одежды, аксессуаров, уходовой косметики, а также подарков. Ближе к 24 июля, когда будет новолуние, лучше воздержаться от любых важных покупок. Конец месяца подходит для крупных покупок, особенно тех, что давно планировались.

Благоприятные дни для покупок

2–4 июля: хорошее время для приобретения техники, электроники и всего, что связано с повседневным комфортом;

6–8 июля подойдут для обновления гардероба, покупки одежды и обуви.

11–13 июля: хорошие дни для приобретения предметов интерьера, кухонной утвари, текстиля и домашних мелочей;

16–18 июля стоит обратить внимание на товары для здоровья, спорта и ухода за собой;

28–31 июля возможны крупные траты: техника, мебель, ювелирные изделия, авиабилеты.

Неблагоприятные дни

10 июля, в полнолуние, эмоции берут верх, высок риск совершить спонтанную покупку, о которой вскоре можно пожалеть.

14–15 июля могут возникнуть недопонимания с продавцами или проблемы при онлайн-заказах. Лучше перенести покупки.

24 июля, в новолуние, любые покупки будут непродуманными, высока вероятность пожалеть о потраченных деньгах.

25–26 июля лучше воздержаться от крупных трат.

Стоит помнить, что влияние фаз Луны на человека и его траты не имеет под собой научных обоснований. Никакой лунный календарь не заменит здравый смысл, поэтому при покупках и тратах все же следует опираться не только на Луну и свои желания, но и на свои возможности.

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