Умер обманутый при участии сына Вадима Демчога пенсионер

В деле сына актера Вадима Демчога, который широкой публике известен по роли доктора Купитмана в сериале "Интерны", появились новые подробности.

Выяснилось, что 82-летний пенсионер, которого обманули мошенники при участии Вильяма Демчога, скончался. Об этом рассказал РЕН ТВ адвокат молодого человека. Умер мужчина через месяц после случившегося. Пенсионер тяжело переживал из-за произошедшего, что отразилось на его здоровье.

Ранее стало известно, что сын Вадима Демчога Вильям оказался замешан в мошенничестве. Сын известного актера принимал непосредственное участие в преступной схеме. Молодой человек обналичивал похищенные деньги.

Преступление было совершено в феврале 2023 года. Жертвой мошенничества стал 82-летний пенсионер. Преступники перевели с его счетов 490 тысяч рублей на карту сына актера, после чего Вильям снял деньги и передал их злоумышленникам. Всего мошенники украли у пенсионера более 1,8 миллиона рублей.

Вильям Демчог признал вину и полностью возместил ущерб. Несмотря на это, суд назначил ему реальный срок. Сын актера приговорен к двум годам заключения, с отбыванием наказания в колонии общего режима.