Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа предотвратила сразу 12 попыток киевского режима устроить теракты в России при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, с 13:00 до 16:00 по московскому времени пятницы, 4 июля, дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских БПЛА самолетного типа.

При этом семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять БПЛА – над территорией Орловской области.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что атаки беспилотников демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по гражданским объектам и мирному населению.

Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность продолжать переговоры по мирному урегулированию, но подчеркнул, что Россия не намерена отступать от своих целей по устранению первопричин украинского конфликта.