Более 80 БПЛА сбили за ночь над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь над территорией России 86 украинских беспилотников.

23 беспилотника уничтожены над Курской областью, 16 - над Брянской областью, 15 - над Тульской областью, 12 - над Белгородской областью, 12 - над Орловской областью, 4 - над Московским регионом, 2 - над Смоленской областью, один – над Воронежской областью и 1 - над Рязанской областью.

Все БПЛА были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

В Тульской области разрушений и пострадавших нет. В Курской области есть двое раненых, противник ударил по инфекционному корпусу Рыльской ЦРБ и зданию скорой помощи.

Ранее о летевших на Москву беспилотниках сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В аэропорту "Шереметьево" были введены ограничения.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили три беспилотника.