Российские военные освободили населенный пункт Толстой в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Село взяли бойцы группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, минувшей ночью минувшей ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ)

"Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы взяли Бессаловку в Сумской области и Дачное в Днепропетровской области.