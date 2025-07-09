В Кремле высказались об угрозах Трампа разбомбить Москву

Кремль не располагает достоверной информацией о том, угрожал ли президент США Дональд Трамп якобы разбомбить Москву.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть. Фейк это или нет - не знаем. Фейков очень много, больше, чем правдивой информации", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Политик переадресовал вопросы журналистов об этом разговоре в Белый дом.

Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись от 2024 года, на которой тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп излагал доводы в пользу своего переизбрания. Трамп заявил, что если бы он был президентом вместо Джо Байдена, то конфликта на Украине не было был.

"Я сказал Путину: „Если вы пойдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям. Я говорю вам, у меня нет выбора“, - передает телеканал его слова.

Кроме того, Трамп угрожал и председателю КНР Си Цзиньпину из-за возможной военной операции против Тайваня. Американский политик пригрозил нанести удар по Пекину.