Лавров передал Ким Чен Ыну привет от Путина

Сергей Лавров встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном в корейском городе Вонсан. Министр иностранных дел России прибыл с официальным визитом в рамках второго раунда стратегического диалога между странами.

Наше внешнеполитическое ведомство опубликовало видеозапись, на которой Ким Чен Ын тепло приветствует Сергея Лаврова. Далее состоялись переговоры. Ким Чен Ын назвал визит Сергея Лаврова важным моментом в развитии двусторонних отношений прочного союзничества. Глава нашего МИДа поблагодарил лидера КНДР и передал приветствие от Владимира Путина.

Ранее на переговорах со своей коллегой из КНДР Цой Сон Хи Сергей Лавров обсудил ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.