Кадры мощного землетрясения на Камчатке: в квартирах падала мебель

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. Толчки произошли у побережья в Тихом океане.

На кадрах, которые публикуют местные жители, видно, что время землетрясения сильно тряслись дома, в квартирах падала мебель, а в магазинах — продукты с полок.

В нескольких населенных пунктах Камчатки объявили угрозу цунами. Высота волн может составить 60 сантиметров, предупредило МЧС.

По предварительным данным, в результате землетрясения никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано. Видео землетрясения публикует "ТВ Центр".