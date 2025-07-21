ФСБ предотвратила атаку 80 беспилотников на Петербург

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге агента спецслужб Украины, который передал врагу координаты военных объектов.

Установлено, что мужчина сам связала со спецслужбами Украины. По заданию кураторов он собирал информации о предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По одному из объектов планировалась атака 80 дронами, сообщили РИА Новости в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". На допросе мужчина заявил, что его действия были направлены против "солдат России".

Ранее ФСБ задержала в Рязани уроженца Молдавии с российским гражданством. Он собирал данные о предприятии ВПК для военной разведки Украины.