Всплыла правда о разводе Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой

Михаил Ефремов и София Кругликова переживают не лучше времена. Появилась информация, что супруги подали на развод. Якобы звукорежиссер не смогла простить очередную измену мужа.

Однако в близком окружении пары эти новости опровергают. Знакомый Ефремова рассказал, что отношения у звезды сериала "Граница. Таежный роман" и Софьи Кругликовой сложные, и часто случаются скандалы. Но до развода им далеко.

"Его сестра и другие близкие на момент 21 июля отрицают развод. Но никто не отрицает, что отношения периодически сложные, со скандалами. Периодически то живут, то не живут вместе. Случаются ситуации, когда люди в ссоре. А у кого так не бывает, но это не означает развод!" — цитирует инсайдера "КП".

Более того, установлено, что в суд не поступало заявление о разводе Ефремова и Кругликовой. Поговаривают, что брак артиста будет держаться до тех пор, пока жена готова прощать его. Якобы сам Михаил никогда не потребует развода.

Напомним, что, по слухам, у Ефремова роман с актрисой Дарьей Белоусовой. Они познакомились в театре "Современник", артистке 41 год.