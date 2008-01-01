США впервые с 2008 года вернули своё ядерное оружие в Британию, об этом сообщают местные СМИ. Речь идёт о нескольких бомбах B61-12, которые доставили на авиабазу в графстве Саффолк. А бремя военной поддержки Украины Вашингтон практически полностью переложил на Европу. Вот и сегодня онлайн-заседание контактной группы в формате "Рамштайн" снова прошло без участия министра обороны США.

Под барабанную дробь весь украинский иностранный дипкорпус медленно движется к стене, на которой размещены портреты погибших военных. Впереди у послов конференция, устроенная Зеленским, и, разумеется, фуршет. А пока нужно соблюсти протокол, со скорбным лицом постояв у фотографий убитых соотечественников. Число их увеличивается ежедневно. И по всей Украине, пишет французское издание Le Monde, земля на кладбищах уже дефицит.

"Украинские кладбища переполнены. Мест не хватает по всей стране. Землю выделяют под новые захоронения. В феврале Владимир Зеленский упомянул о более чем 46 000 украинских военнослужащих, убитых и 380 000 раненых за три года войны. Но число погибших, несомненно, значительно больше", - пишет издание.

То, что Зеленский врёт насчёт украинских потерь, французские журналисты преподносят, как сенсацию. Хотя это очевидно. Как и то, что Украине в этой войне не победить. Но продолжать её киевский режим в связке с европейскими собратьями планирует подольше. В связи с чем министр обороны Великобритании категорически настаивает, что в ближайшие 50 дней Украину необходимо серьезно довооружить. Да и сам Зеленский не особенно скрывает своих желаний. И это, отнюдь, не мир.

"Каждый российский город, в том числе и Москва, где производят оружие, должен стать досягаемым для наших вооруженных сил", - заявляет Владимир Зеленский.

Данная тема наверняка была и в центре внимания сегодняшнего онлайн-заседания контактной группы формата "Рамштайн". В роли украинского министра обороны впервые там предстал Шмыгаль и по заветам Зеленского с ходу попросил у союзников денег.

"Украине необходимо 6 миллиардов долларов, чтобы покрыть дефицит закупок в этом году. Это позволит нам произвести больше беспилотников FPV для поддержания обороны, больше беспилотников-перехватчиков для противодействия атакам российских БПЛА и дополнительное оружие глубокого поражения, чтобы атаковать территорию России", - заявляет Шмыгаль.

Про оружие глубокого поражения Шмыгаль говорил, вероятно, адресуя эти слова министру обороны Германии. Надежды получить дальнобойные ракеты "Таурус" в Киеве явно не теряют. Однако пока Берлин на этот счет молчит, обещая лишь закупить для Украины дополнительные системы ПВО.

"На прошлой неделе я договорился с министром обороны США Питом Хегсетом , что Германия примет участие в как можно более скорой поставке пяти крайне необходимых комплексов Patriot для Украины", - говорит Борис Писториус, министр обороны ФРГ.

Впрочем, и это ещё не точно. Писториус подчеркнул, что данная тема лишь будет обсуждаться с коллегами по Евросоюзу. А там единства насчёт закупки американского оружия для Украины как не было, так и нет.

"Я очень рад услышать от президента Трампа, что он продолжает поддерживать, в том числе и Украину, но в этом есть и финансовая сторона: кто оплатит этот счет? Я думаю, что ясно, что Европа должна за это заплатить, и сейчас это часть обсуждений, которые мы ведём друг с другом", - говорит Эйлко Хейнен, министр финансов Нидерландов.

Та же Италия участвовать в этом не хочет. Как и Франция, чей министр иностранных дел, вероятно, и отправился в Киев, чтобы заверить Зеленского, что вместо американского Париж пришлет французское оружие. И даже станет производить его на Украине.

"Мы должны продолжать наши усилия и работу, которую мы выполняем, чтобы помочь вам защитить украинский народ, и продолжать оказывать все большее давление на Россию", - говорит Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции.

Впрочем, и во Франции, и в Великобритании, где американцы впервые за 17 лет разместили свои ядерные бомбы, все же рассчитывают в украинском вопросе на Вашингтон. А там чётко дали понять: платите, мы поставим. И многие считают, что сопротивляться Европа будет не долго. Bloomberg информирует, что Евросоюз уже готов согласиться на невыгодные условия США, чтобы избежать пошлин. Вот и с закупкой американского оружия Трамп Европу продавит. Чему рады там не все.

"Наше государство, правительство Фридриха Мерца, берёт и дарит Украине 9 миллиардов евро немецких налогов, и теперь еще хотят закупить для Украины ракеты Patriot на 5 миллиардов. Этого уже никто не понимает. Деньги есть на всё, только не на собственных людей", - говорит Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии.

И недовольство среди них растет. Причем не только в Германии, где без устали твердят о мифической угрозе со стороны России. Вот только верят в данный бред все меньше европейцев, на плечи которых постепенно и ложиться этот внушительный груз под названием Украина. Потому как Штаты, пишут западные СМИ, постепенно отстраняются от конфликта. СМИ уже обсуждают возможную встречу Путина и Трампа в Пекине на праздновании 80-летия победы над милитаристской Японией. В Кремле такой вариант развития событий тоже вполне допускают.

"Вы знаете, что мы готовимся к поездке в Пекин. Наш президент готовится к этой поездке. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается туда, в Пекин. Если так случится, что он тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Впрочем, если это и случится, то не раньше сентября. А вот третий рануд переговоров между Россией и Украиной состоится уже на этой неделе в Стамбуле. Это официально подтвердил Зеленский.