Администрацию Зеленского назвали на Западе главным врагом Украины

Администрация Владимира Зеленского - враг, разрушающий Украину. К такому заключению пришло издание Politico. Авторы отмечают, что именно об этом уже несколько месяцев говорят украинские оппозиционные законодатели и активисты гражданского общества.

Администрация президента Украины захватывает все больше власти. Она ослабляет другие правительственные и региональные институты, включая парламент страны. Кроме того, власти запугивают критиков, пытаясь заставить их замолчать с помощью громких кампаний или называя их российскими марионетками, говорится в публикации.

Ранее Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Некоторые депутаты расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны, серьезную обеспокоенность выразили и послы стран "Большой семерки".