Сергей Лазарев угодил в грандиозный скандал: "Происходила вакханалия!"

Сергей Лазарев выступил в Сочи с грандиозным шоу. Артист выложился на сцене на 100%, сделав все, чтобы зрители получили от концерта заряд позитивных эмоций. Но народ старания исполнителя хита "Снег в океане" не оценил.

Концерт раскритиковали за плохую организацию и сомнительные номера. Одна из зрительниц ужаснулась, увидев на сцене полуголых девушек и имитацию интима в исполнении Лазарева. Женщина привела на выступление певца 9-летнего внука, и никак не ожидала, что всегда приличный и максимально вежливый Сергей устроит на сцене эротическое шоу.

"На сцене происходила вакханалия, сами посмотрите записи!" — написала 63-летняя зрительница. Женщина разочаровалась в любимом исполнителе. Она объявила, что больше никогда не пойдет на шоу Сергея.

Пользователи Сети присоединились к жалобе. Народ также посетовал, что в зале было очень душно, а любимый артист разочаровал пошлостью выступления.

Стоит отметить, что на афише концерта было указано возрастное ограничение 12+, а фото и видео материалы шоу размещены на сайте Лазарева, по ним вполне можно было определить, подходит ли данное мероприятие для детей.