Хаматова без проблем вернется в Россию и получит работу в театре

Чулпан Хаматова одной из первых сбежала из России после начала спецоперации. Актриса была на гастролях и просто не вернулась домой. Она осталась в Латвии, позже звезде кино привезли ее детей. Но за границей артистка так и не смогла найти достойную работу. Все чаще возникают разговоры о возвращении Хаматовой в Москву.

Так, режиссер Олег Забугорский уверен, что скоро Чулпан прилетит в Россию, потому что за границей у нее не получается строить карьеру. На Родине же Хаматовой сразу посыплются предложения как из театров, так и со съемочных площадок.

"На Западе во многих проектах пыталась пристроиться — оказалась не нужна. И что остается делать? Разве что ехать на Родину. Тем более здесь она даже не внесена в список иноагентов, значит, тем более не ожидается проблем", — отметил Забугорский в беседе с NEWS.ru.

По словам режиссера, единственная трудность у Чулпан будет с "Современником", на сцене которого она выступала до побега. Теперь актрису не пустят даже на порог театра.

"Машков Хаматову не примет 100% в театр. Но я уверен, что найдется много других желающих ее приютить…" — отметил режиссер.

Забугорский считает, что артистку быстро простят. Зрители ее любят, а с учетом властных покровителей, возвращение должно пройти гладко. "У Хаматовой остались здесь в Москве знакомые, шепнули — "приедешь, скажешь, что накосорезила, попросишь прощения, потихоньку простят"", — заявил режиссер.