Увидев подарок Лепса невесте-внучке, народ сходит с ума от зависти

Григорий Лепс в прошлом году появился на красной дорожке в сопровождении 18-летней красавицы. Певец объявил, что это его невеста, Аврора Киба. Народ тут же решил, что девушка связалась с артистом, который мог бы быть ее дедушкой, из-за корыстных интересов.

Аврора только смеется над сплетниками, да дает новые поводы для пересудов. Так, студентка похвасталась, что 63-летний жених подарил ей сумочку за 900 тысяч рублей. На эти деньги среднестатистическая семья может неплохо прожить несколько месяцев.

Киба же приняла подарок как данность. Аврора неоднократно делилась с поклонниками, что исполнитель хита "Лондон" очень щедрый. Девушка не скрывает, что сама говорит, чего хочет, а артист ей это покупает.

Судя по подписи к фотографии новой сумочки, студентка и этот подарок "подсказала" Лепсу. Получив небольшой клатч бежевого цвета от люксового бренда, Аврора не стала выдумывать признания в любви, а коротко написала: "Улов".

Народ такое хвастовство разозлило, люди уверены, что певец ничего не дарил девушке, мол, она все выдумала или купила подделку. "У вас аж челюсть сводит и с ума сходите от зависти?", — ответил всем негодующим один из поклонников Авроры.

Напомним, что Киба и сама невеста с прекрасным приданным. По данным СМИ, фирма, которой владеет мама Авроры, в год приносит 32 миллиона рублей прибыли. Семья девушки оказалась богаче Лепса.