Один из чёрных ящиков разбившегося в Амурской области Ан-24 сгорел

В Москве специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к расшифровке бортового самописца самолёта Ан-24, разбившегося в Амурской области 24 июля. Речь об аппарате, который записывал переговоры экипажа и всё, что происходило в кабине пилотов. Этот самописец уцелел в пожаре.

Второй чёрный ящик - носитель технической информации о ходе полёта - сильно повреждён. Сгорела магнитная лента. При этом эксперты МАК всё же смогли установить, что системы воздушного судна были исправны до столкновения с землёй. В регионе продолжает действовать режим ЧС, объявлен трёхдневный траур.

Самолёт авиакомпании "Ангара" разбился при заходе на посадку в 15 километрах от города Тында. Обломки нашли на склоне горы. Погибли 48 человек - все, кто находился на борту. Следователи рассматривают две основные версии причины крушения - техническая неисправность и ошибка пилотов. Возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".