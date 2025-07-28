Группа хакеров призналась во взломе информационных систем "Аэрофлота"

Хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY" (группа белорусских хакеров, которая действует за пределами страны) взяли на себя ответственность за сбой в работе информационных систем авиакомпании "Аэрофлот".

Как стало известно, хакеры на протяжении года находились внутри корпоративной сети авиакомпании и сумели получить базы данных, истории перелетов и другую информацию. Были уничтожены около 7000 физических и виртуальных серверов.

"Заявляем об успешном проведении продолжительной и масштабной операции, в результате которой была полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура "Аэрофлот", - говорится в сообщении группировки Silent Crow.

В Генпрокуратуре России подтвердили, что причиной сбоя в работе информационной системы "Аэрофлота" стала хакерская атака. Ведомство проводит надзорные мероприятия.

В Кремле назвали тревожными сообщения о хакерской атаке на "Аэрофлот", добавив, что угроза сохраняется для всех крупных организаций, которые оказывают услуги населению.

"В прикладном плане нужно обращаться в правительство, министерство транспорта, саму компанию", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее с российской авиакомпанией (цитата по РИА Новости).

В работе информационных систем "Аэрофлота" в понедельник, 28 июля, произошел сбой. Из-за этого были отменены почти 50 рейсов из и в "Шереметьево". Авиаперевозчик попросил пассажиров отмененных рейсов забрать багах и покинуть Шереметьево "во избежание скоплений". Билеты можно сдать или переоформить на рейсы в ближайшие 10 дней.