Вика Цыганова объявила об уходе в монастырь

Вика Цыганова известна не только своими песнями, но и активной гражданской позицией. Артистка ведет общественную работу, занимается благотворительностью и с первых дней приняла российскую спецоперацию. Не секрет, что Вика Цыганова и ее супруг Вадим воцерковленные люди. Более того, певица не скрывает, что уже задумалась о том, чтобы вместе с мужем уйти в монастырь. Однако пока у нее есть дела и в миру.

"Нас батюшка благословлял пойти вместе с мужем, но когда придет срок по возрасту. Я еще собираюсь работать в миру – это тоже благое дело", - сообщила Вика Цыганова "Абзацу".

Артистка успевает зорко следить и за событиями, происходящими в отечественном шоу-бизнесе, и оперативно комментировать их. Например, исполнительница не оставила без внимания возвращение актера Данилы Козловского на российскую сцену. Вика Цыганова возмущена, что артист, якобы живущий на две страны, спокойно зарабатывает в России.

Певица напомнила, что актер не поддержал страну в трудное время, вместо этого уехал за границу и встречался с "иноагентами-предателями". По мнению Цыгановой, звезда фильма "Духless" не имеет права называться патриотом.