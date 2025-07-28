Появилась информация о разводе Кудрявцевой с неизлечимо больным мужем: "Леру сейчас можно только пожалеть"

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров живут в браке больше 10 лет. Оказалось, что последние годы звездная блондинка несчастна рядом с молодым мужем. Кудрявцева, едва сдерживая рыдания, рассказала, что измотана нескончаемой борьбой с болезнью Макарова.

По словам Леры, ее супруг страдает от зависимости к спиртному. При чем все настолько серьезно, что ведущая уверена — хоккеист неизлечимо болен. Кудрявцева старалась спасти Макарова, она нанимала лучших врачей и кодировала любимого, отправляла его в клиники и рехабы. Но после очередного лечения, спортсмен не может продержаться и полугода.

"Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти", — поделилась Лера на своей странице в соцсети.

Однако публичные признания жены не оценил сам Макаров. Игорь, увидев все, что о нем в соцсети написала Лера, взорвался. Хоккеист нецензурными выражениями обратился к супруге. Спортсмен четко дал понять, что ему не нравятся откровения Кудрявцевой. "Уже просто успокойся и молчи. Достала!" — сорвался он на Леру.

Публичную ссору супругов прокомментировал продюсер Сергей Дворцов. Он заявил, что Кудрявцева скорей всего уйдет от мужа. "Она устала от его выходок. Как мы понимаем, он очень много пьет, скандалит, оскорбляет Леру. Конечно, она устала это терпеть, всему есть предел. Я думаю, что они на грани развода уже", — рассказал Сергей в беседе с порталом "Страсти".

По словам продюсера, проблемы в семье Кудрявцевой были уже давно. Многие видели ссоры Игоря и Леры, но не лезли в отношения супругов.

"Кудрявцеву сейчас можно только пожалеть. Все давно предрекали, что они разойдутся, потому что она то его выгоняла, то вновь прощала", — отметил Дворцов.