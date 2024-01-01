Томский депутат пригрозил "сломать лицо" возмущенному местному жителю

Спикер городской думы Томска Сергей Сеченов во время встречи с местными жителями, обсуждая расположение мусорной площадки, пригрозил одному из них "сломать [лицо]" за излишнюю эмоциональность.

На кадрах со встречи видно, что между Сеченовым и местным жителем возник словесный конфликт на повышенных тонах. Депутат попросил собеседника быть "на три тона тише". Тот в ответ потребовал "не кричать на него", и указал на неизвестную женщину со словами "она врет, почему ее слушаешь". После этого спикер гордумы не сдержался.

""Слышь, ты еще раз тыкнешь, я тебе ***** [лицо] сломаю. Еще раз говорю, я тебе сейчас голову сниму, *****, орешь на меня", — возмутился Сергей Сеченов.

Позднее депутат подтвердил факт перепалки. Сеченов уверяет, что мужчина начал провоцировать скандал и оскорблять окружающих, а не сдержался он, когда оскорбления посыпались в адрес женщин.

"Никому не позволю оскорблять женщин! Так меня воспитали, и я всю жизнь буду следовать этому завету. Я человек довольно жесткий, и, возможно, это было довольно грубо", - написал Сеченов, извинившись за свои слова.

Сергей Сеченов избрался в городскую думу Томска в сентябре 2024 года, а спустя несколько месяцев стал ее спикером. Сейчас он вновь баллотируется в депутаты.