Меган Маркл вступила в сговор, чтобы развести Кейт Миддлтон с мужем

Жена принца Гарри затаила страшную обиду на Кейт Миддлтон. Меган Маркл завидует принцессе Уэльской и считает, что именно Кэтрин виновата в том, что им с Гарри не давали жить в свое удовольствие во дворце. Чтобы насолить обидчице, американка нашла сообщника в закрытом лондонском клубе. План герцогини Сассекской почти сработал.

О том, что именно Меган пустила слух об интрижке принца Уильяма с соседкой маркизой Чамли Роуз Хэнбери, было известно давно. Но теперь вскрылись детали этого подлого поступка.

Сплетни о романе внука Елизаветы II и аристократки Роуз впервые появились в 2019 году. СМИ тогда неистовствовали, а брак принца оказался на волоске. Миддлтон, из газет узнав о неверности мужа, нагрянула домой к бывшей подружке. Между Кейт и Роуз состоялся эмоциональный разговор, после которого дамы стали избегать друг друга.

Но, несмотря на то, что до сих пор едва ли не каждую неделю в британской прессе появляются очередные детали связи принца и маркизы, существенных доказательств неверности Уильяма так никому найти и не удалось.

Зато стало известно, что сплетню о романе принца и подруги Миддлтон пустил скандальный журналист Джайлс Корен. Когда на мужчину серьезно надавили, ему пришлось раскрыть источник, из которого он получил информацию. Оказалось, что он вступил в сговор с Меган Маркл. По словам журналиста, герцогиня Сассекская сама вышла на него, потому что пыталась развести Кейт и Уильяма. При чем Корен уверяет, что жена принца Гарри начала испытывать неприязнь к Кэтрин еще до того, как попала в монаршую семью, пишет Daily Express.

Меган и Джайлс познакомились в частном клубе Soho House. Герцогиня "случайно" проболталась журналисту об интрижке деверя. А потом невзначай бросила, что если информация попадет в СМИ, она бы не хотела, чтобы ее имя фигурировала в этом скандале.

Журналист поспешил разгласить королевскую тайну. Но попал в большие неприятности. Роуз Хэнбери и ее муж пригрозили Джайлсу Корену судом, поэтому он был вынужден принести публичные извинения и признаться в распространении неправдивых данных. Впрочем, ущерб репутации принца Уильяма все же был нанесен.