Волочкова выставила прикованного к инвалидной коляске отца

Отец Анастасии Волочковой отмечает день рождения. Папе артистки исполнилось 78 лет. Экс-прима Большого театра публично поздравила его и напомнила, какая трагичная судьба у Юрия Федоровича.

В честь праздника Анастасия выставила на своей странице в соцсети фото с папой. На снимке балерина еще совсем маленькая девочка. Крошка с черно-белого снимка позирует, прижавшись к отцу.

"Папа — чемпион СССР по настольному теннису. И заслуженный тренер сборной России, вырастивший чемпионов. Папой мне были привиты лучшие качества, такие как трудолюбие, упорство, харизма, стремление к победе и умение побеждать, чувство юмора, сексуальность, доброта, непосредственность, сила духа, сила воли, дисциплина и многие другие", — написала Волочкова на своей странице в соцсети.

Волочкова рассказала, что сейчас Юрий Федорович нуждается в постоянном уходе. Он перенес два инсульта и не может ходить.

"18 лет он ничего не говорит при полном сознании и в инвалидной коляске. Все эти годы для меня это отчаяние и горе", — отметила Анастасия.

Отметим, что балерина гордится папой-чемпионом и его фамилией. Анастасия категорически против, чтобы ее дочь после замужества меняла фамилию.