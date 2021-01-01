За попавшего в реанимацию Ивана Краско призывают молиться: "Он плох, смотреть было больно"

Иван Краско 1 августа попал в реанимацию. Народный артист России находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

Как рассказал бывший арт-директор актера Вячеслав Смородинов, в больницу Ивана Ивановича доставили прямо с дачи под Санкт-Петербургом. "Ребята, он плох, смотреть было больно, но чувство юмора не теряет, держит марку. Нашел силы с нами пошутить", — признался Смородинов.

Незадолго до госпитализации 94-летнего Краско пытались разместить в Доме ветеранов сцены, так как актер нуждается в постоянном уходе, а родственники не могут посвящать артисту достаточно времени. Но ни один из домов престарелых не согласился взять к себе Ивана Ивановича, потому что ему нужна сиделка с медицинским образованием, пишет NEWS.ru.

Поклонники актера шокированы такими новостями. Народ призывает молиться за звезду кино. "Вот тебе и родственнички, перед смертью оказался никому не нужен. Здоровья вам, Иван Иванович! Молюсь за вас"; "Друзья, кто может, сходите в храм, поставьте свечку за здравие"; "Остается только на Господа уповать"; "Дай Бог выкарабкается", — пишут неравнодушные россияне в тематических пабликах.

Напомним, в августе 2021 года Краско перенес инсульт, а через полгода ему был поставлен диагноз "деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия". В прошлом году стало известно, что актеру установили кардиостимулятор.