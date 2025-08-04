"Ехали в монастырь": подробности ДТП с автобусом в Ленобласти

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после столкновения туристического автобуса с грузовым поездом.

Дело расследуется по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщили в региональном главке МВД.

ДТП произошло утром 4 августа на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе. Автобус с 37 пассажирами двигался из Кеми в Ярославль, туристы направились в монастырь Александра Свирского.

Водитель автобуса выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и не успел завершить маневр. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось - железнодорожный состав врезался в заднюю часть автобуса. Схода подвижного состава не произошло.

По уточненным данным, погиб один человек - 68-летняя женщина, пострадали 16. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Раненых отвезли Лодейнопольскую и Волховскую больницы. Вертолеты санавиации транспортировали часть пострадавших в Ленинградскую ОКБ.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. На месте происшествия работают экстренные службы. ДТП не повлияло на движение пассажирских поездов.