Сергей Лазарев после интимного скандала изменил внешность: родной сын не узнал

Сергей Лазарев оскандалился в конце июля после выступления в Сочи. Исполнитель хита "Снег в океане" дал грандиозный концерт, но не все зрители оценили старания артиста.

Шоу раскритиковали за плохую организацию и сомнительные танцы певца. Одна из зрительниц ужаснулась, увидев на сцене полуголых девушек и имитацию интима в исполнении Лазарева. Женщина привела на концерт девятилетнего внука, и никак не ожидала, что всегда приличный и максимально вежливый Сергей устроит на сцене эротические танцы. "На сцене происходила вакханалия, сами посмотрите записи!" — возмущалась 63-летняя зрительница.

Посе этого на артиста посыпался шквал критики. Общественные деятели даже выступили с инициативой проверить, не нарушил ли Лазарев закон, устроив жаркие танцы в Сочи.

Певец на это не реагировал. Сергей после выступления в курортном городе вернулся в Москву. Правда, внезапно исполнитель решил изменить внешность. Лазарев на своей странице в соцсети поделился кадрами, на которых он предстал без щетины, ставшей неотъемлемой частью его сценического образа. По словам артиста, когда он вышел к детям в новом облике, сын Никита не узнал его.

"А что с тобой?" — удивился ребенок, пристально рассматривая певца.

Сергея такая реакция позабавила. Он поинтересовался у своих поклонников, какой образ им больше нравится — с бородой или без.