Диброва сняли в непотребном виде в центре Москвы: волосы растрепаны, глаза затуманены, а на столе ряд рюмок

В семье телеведущего разразился скандал. Его 36-летнюю красавицу-жену поймали на измене. При чем Полина загуляла с кумом.

Когда вскрылся обман любимой, Дибров гостил у друга в Испании. Знакомые шоумена рассказали, что для Дмитрия предательство Полины стало страшным ударом. При чем он узнал об измене последним, когда информация просочилась в СМИ.

Любовником жены Диброва называют 50-летнего бизнесмена Романа Товстика. Якобы для встреч с Полиной мужчина снял дом по соседству с особняком телеведущего. Поговаривают, что раскрыть отношения с Дибровой решил сам Товстик, мол, его так захлестнули чувства к красотке, что мужчина подал на развод и требует того же от Полины.

На днях супруга шоумена покинула Россию. Она улетела со своим клубом рублевских жен в Ереван. А Дмитрий напротив вернулся домой. Ведущего сняли в одном из баров в центре Москвы и выглядел он не лучшим образом.

Фотографии Диброва появились в Телеграм-канале "Трапезник". По словам очевидцев, шоумен угощал всех посетителей пенным напитком. На фото звезда ТВ выглядит уставшим и потерянным: волосы растрепаны, глаза слегка затуманены, а поза выдает усталость. На столе перед Дибровым стоит ряд рюмок.

Поклонники Дмитрия не верят, что 65-летний мужчина так расклеился. Народ поддерживает ведущего и сопереживает ему. "По барам в пьяном угаре…"; "Жалко Дмитрия, он же эту девочку воспитывал под себя, а теперь такое разочарование"; "Совсем плох… А сколько было амбиций"; "Все будет хорошо, Дмитрий!" — пишут пользователи Сети.