Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Уиткоффа

Разговор российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа был полезным и конструктивным. Об этом рассказали во среду, 6 августа, в Кремле.

Как уточнил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, стороны обсудили украинский кризис. Россия передала американской стороне сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы президента США Дональда Трампа.

Ушаков также рассказал, что на встрече обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией. От конкретики представитель Кремля воздержался, пояснив, что о результатах переговоров пока еще не уведомлен Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Тем временем американские СМИ утверждают, что Трамп отправил Уиткоффа в Москву, чтобы уложиться в навязанный самому себе срок по урегулированию конфликта на Украине. При этом отмечалось, что президент США оказывает сильное давление на своего посланника, чтобы тот убедил Москву прекратить боевые действия на Украине.

При этом президент России подчеркивал, что "условия, безусловно, остались прежними". Российская сторона твердо намерена "искоренить причины, породившие этот кризис", а также решить "гуманитарные вопросы, вопросы безопасности в широком смысле – вопросы безопасности России, но и той же Украины".