Молодая жена сделала обманутого Диброва посмешищем: "Интеллектуала обставила дама без образования"

Полина Диброва закрутила страстный роман с кумом. Любовником красотки стал миллиардер Роман Товстик. С ним шоумен дружил несколько лет, а Полина была крестной одного из шести детей бизнесмена.

Об интрижке жены шоумена вскрылись неприглядные вещи, например, поговаривают, что для любовных утех бизнесмен снял дом рядом с особняком Дибровых на Рублевке. Парочка уединялась прямо под носом у своих супругов. Роман так увлекся подругой жены, что уже подал на развод. Наличие шести детей, мужчину не остановило. Более того, поговаривают, что он будет судиться, чтобы наследники остались с ним, а не с матерью. И это при том, что младшему ребенку всего год.

Дибров же, вернувшись из Испании, где проводил отпуск топит горе в крепком алкоголе. Дмитрия с рюмкой сняли в одном из московских баров. Выглядел ведущий разбитым. Но народ не спешит жалеть мужчину. Напротив, у Полины нашлось немало защитников. Россиянки считают, что шоумен получил то, что заслуживает.

"Когда интеллектуала всея Руси уделала дама без образования. Она замуж вышла сразу после школы, все успела"; "Дибров старик, плохо выглядит. Ну что с ним молодой и красивой оставаться. Пусть скажет спасибо за 16 лет счастья. Беги Полина и не оглядывайся"; "Димитрий доумничался. Шах и мат"; "Эко вас Дмитрий судьбинушка да на земелюшку-то опустила. А вам, Полиночка, счастья и любви", — пишут пользователи Сети слова поддержки Полине.

Между тем, Дмитрий уже нанял адвоката. Поговаривают, что Дибров намерен оставить жену ни с чем — отберет дом и троих детей.