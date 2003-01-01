Дочь отказалась сниматься с морщинистой Барановской

В 2003 году Юлия Барановская познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным. Она родила от него сыновей Артема и Арсения и дочь Яну. Их семья казалась со стороны образцовой. Тем удивительнее было узнать в 2012 году, что спортсмен оставил беременную возлюбленную, увлекшись другой женщиной. Вот так и получилось, что рожала третьего ребенка Юлия Барановская в статусе брошенной женщины.

Вернувшись в Россию, она смогла добиться успеха в качестве телеведущей и общественницы. Ее рабочий график расписан на недели вперед, однако неизменно отпуск она проводит с детьми в путешествиях. Причем для поездок Барановская выбирает экзотические направления. Например, недавно она вместе с сыновьями и дочкой побывала на Мадагаскаре и на Камчатке.

И если обычно Юлия снималась неизменно с Артемом, Яной и Арсением, то на последних, самых свежих, фотографиях девочки не видно. "Все селфи теперь без Яны", - со смайликами подписала снимок Барановская.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Поклонники в комментариях немедленно сделали вывод, что девочка доросла до такого возраста, когда у нее пропало желание сниматься для соцсетей. Фанаты связали это с возрастом Яны. Другие же подписчики обратили внимание на натуральность лица Юлии. На снимке она предстала без грамма макияжа и без использования фотошопа. Поклонники, отметив морщины Барановской, рассыпались в комплиментах и обрадованно заявили, что им приятно видеть лицо знаменитости без ретуши.