Между Россией и Соединенными Штатами идет очень важный диалог по различным направлениям. Об этом рассказал в четверг, 7 августа, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, принимающий участие в переговорах России и Украины в Стамбуле.

Как подчеркнул глава РФПИ, "очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах".

Однако продолжение контактов с Соединенными Штатами очень важно, поскольку дает Москве возможность четко доносить свою позицию до американской стороны, заявил Дмитриев. Он также отметил, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поможет более активно продолжить диалог, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что киевский режим при поддержке отдельных стран Европы пытается сорвать мирные переговоры, предприняв ряд провокационных шагов. Министерство обороны России отметило, что ВСУ кратно увеличили число атак беспилотниками и реактивными снарядами по объектам в России.

Ветеран советской и российской дипломатии Вениамин Попов отмечал, что европейцы думают только о том, как сорвать мирные переговоры по Украине, поскольку это "люди без стратегического видения", причем "все это прикрывается разговорами о мире — это совершенно дико".