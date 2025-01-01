Покинувшего Россию Петросяна разыскивают в Москве: вот что случилось

Евгений Петросян с молодой женой и детьми улетел из России. Пока семья наслаждается отдыхом на заграничном курорте, в Москве бьют тревогу и разыскивают артиста.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Евгений Ваганович срочно понадобился медикам. Юмористу пора пройти диспансеризацию, но он не отвечает на звонки. 79-летний Петросян страдает гипертонией, а в апреле 2025 года даже попал в больницу из-за бронхита. Врачи беспокоятся о состоянии артиста, пытаются с ним связаться, чтобы отправить на обследование, но Петросян не берет трубку.

Журналисты также попытались дозвониться до Евгения Вагановича, но трубку взяла Татьяна Брухунова. Она заявила, что артист не будет ни с кем общаться.

В итоге юмориста нашли поклонники. Неравнодушные россияне, прочитавшие, что в Москве ищут Петросяна, сняли комика в Турции на курорте. Фанаты сняли видео с артистом и рассказали, что он явно чувствует себя нормально, ведь выглядит здоровым и счастливым.

Отметим, что Татьяна Брухунова выбрала для семейного отдыха люксовый отель. Супруги арендовали виллу с тремя спальнями и персональным бассейном. Такой номер, по слухам, обошелся юмористу в 1,8 миллиона рублей.