В Госдуме допустили запрет импорта товаров из Азербайджана

Россия могла бы дать Азербайджану ответ на недружественные действия и заявления, запретив ввоз на российский рынок азербайджанских товаров. Такой вариант развития событий допустил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Как заявил парламентарий в своем Telegram-канале, "если на прилавках в России не будет товаров из Азербайджана, то у нас от этого ничего не изменится, а вот у них сильно изменится". Кроме того, можно "пощипать" азербайджанских предпринимателей, работающих в России.

Гурулев заявил, что стремление Азербайджана испортить отношения с таким крупным соседом, как Россия, неразумно и происходит "не от большого ума". В довершение депутат предупредил, что "специальная военная операция – понятие растяжимое <…> по всей границе Российской Федерации".

Ранее источники рассказали, что Азербайджан может снять эмбарго на поставки вооружения Украине и начать вооружать украинских националистов, если при ударах российских войск будут страдать азербайджанские объекты на территории Украины.

Эксперты еще до того предупреждали, что обострение отношение между Россией и Азербайджаном может ударить по кошелькам простых россиян. Директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель допустил, что Россия может потерять ведущего поставщика свежих томатов и хурмы в зимний период — это спровоцирует скачок цен на указанные продукты.