Муж Ксении Бородиной устроил публичную истерику: вышел из себя из-за шутки о деньгах

Ксения Бородина и Николай Сердюков в начале лета стали мужем и женой, а 23 июня с размахом отпраздновали это событие. Свадьба прошла в живописной подмосковной усадьбе.

Телеведущая за вечер сменила три платья, жених переодевался дважды. Для молодых и гостей пели Владимир Пресняков, Иванушки International, Zivert, Akmal’ и Artik & Asti. Поговаривают, что на праздник потратили около 10 миллионов рублей, из них только 3 миллиона ушло на декор — огромные серебряные сферы. Бородина не скрывает, за свадьбу платила она, и делала все так, как ей хотелось.

Но из-за таких слов Ксении ее мужа стали называть альфонсом. Когда супруги попали в неприятную ситуацию в Италии, вместо сочувствия они получили насмешки, особо досталось Николаю.

Бородину обокрали во время отпуска, из сумки ведущей вытащили телефон, да так, что она даже не заметила, пока не оказалась в аэропорту. Один из Telegram-каналов пошутил, что у Сердюкова ничего не пропало, так как ворам просто было нечего брать. Это до глубины души задело Николая. Мужчина устроил публичную истерику на своей странице в соцсети и оскорбил авторов паблика.