Киевский режим еще несколько десятков раз попытался ударить по российским регионам беспилотниками. Об этом рассказали в четверг, 14 августа, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, за период с 20:00 13 августа до 7:00 мск 14 августа дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

При этом 14 дронов было сбито над акваторией Черного моря, девять — над Волгоградской областью, по семь — над Крымом и Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью, один — над Азовским морем.

Не обошлось без раненых. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что пострадали восемь мирных жителей, пятеро остаются в больницах. Накануне при выполнении служебных задач получили ранения пять бойцов подразделения "Орлан". Также украинские беспилотники атаковали здание правительства Белгородской области, есть повреждения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что атаки беспилотников демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по гражданским объектам и мирному населению.

Российским бойцам помогает ударный беспилотник "Ланцет". От обычного FPV-дрона он отличается значительно большей дальностью полета и мощностью боезаряда. "Ланцет" громит вражеские пункты управления беспилотниками.