Дочь не позвала Волочкову на свадьбу: реакция балерины ошеломляет

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна официально вышла замуж. Наследница балерины и ее жених Никита оформили отношения в загсе. Однако экс-приму Большого театра на торжество не позвали.

Свадьбу наследница Волочковой сыграла еще в апреле. Тогда после венчания Ариадна и Никита устроили банкет в Санкт-Петербурге. Теперь же они узаконили свои отношения и закатили еще одно застолье, только теперь в Москве. На второй праздник молодожены позвали родственников жениха, папу и мачеху невесты.

Анастасия даже не знала о второй свадьбе дочери. Все дело в том, что Волочкова не общается с отцом Ариадны. Молодожены решили не портить праздник скандалом, поэтому и не пригласили балерину, тем более, что она до последнего отговаривала дочь официально регистрировать брак.

Сама Волочкова не может поверить, что Ариадна с ней так поступила. Реакция балерины ошеломляет, — артистка придумывает оправдания, которые мало похожи на правду.

"Никакой второй свадьбы в Москве не было. Они собрались с родными: папой, его женой, бабушками, братьями. Там большая семья, они просто посидели. Но дочь меня сразу предупреждала, что свадьба — это в Санкт-Петербурге, а дома посиделки", — заявила Волочкова в беседе с Woman.ru.

По словам балерины, если было бы торжество, то ее непременно бы позвали, да и и доказательства появились бы — фотографии, видео. Раз их нет, значит никакой свадьбы тоже нет. "Никаких гостей не было. Если была бы толпа, то в первую очередь пригласили меня. Во-вторых, было бы много фотографий, а мы не видим ни одного фото", — отметила Анастасия.