Трамп удивил неоднозначным заявлением перед встречей с Зеленским

Менее чем за четыре часа до начала встречи с главой киевского режима президент США Дональд Трамп сделал очередную публикацию в соцсетях, посвященную урегулированию конфликта на Украине.

В своей соцсети Truth Social американский лидер написал: "Играй на победу или вовсе не играй". Также Трамп заявил, что поспособствовал урегулированию шести конфликтов за полгода.

Кроме того, президент Соединенных Штатов назвал большой честью для Америки одновременное прибытие такого количество политических лидеров из Европы: "Посмотрим, какой будет результат".

Зеленского тем временем принял в Вашингтоне специальный посланник Трампа Кит Келлог. Об этом пишут украинские СМИ, не раскрывая при этом деталей встречи.

Белый дом ранее поинтересовался, как будет одет Зеленский на встрече с Трампом. Ожидается, что он явится в резиденцию президента США в черном пиджаке. Источник в Белом доме рассказал, что "было бы здорово, если бы он надел галстук, но мы этого от него не ждем".