Российский лидер Владимир Путин провел в понедельник, 18 августа, еще два телефонных звонка — с коллегами из Бразилии и Киргизии. Ключевой темой бесед стала состоявшаяся в Анкоридже встреча президентов России и США.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент Бразилии Лула да Силва отметил важность переданной ему информации, в том числе с учетом деятельности "Группы друзей мира на Украине", сопредседателем которой является Бразилия.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины.

Во время телефонных разговоров лидеры государств обсуждали также развитие двустороннего сотрудничества и отношений в рамках различных международных форматов.

Американский лидер Дональд Трамп тем временем готовится принять в своей вашингтонской резиденции предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Президент США в социальной сети написал: "Играй на победу или вовсе не играй". Также Трамп заявил, что поспособствовал урегулированию шести конфликтов за полгода.

При этом спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф заявил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, но теперь все зависит от Киева. Конкретику он не привел, но заверил, что это условия, "меняющие правила игры".