Искалеченная в Дубае Мария Ковальчук не смогла доказать, что говорила правду Собчак: ловко скрыла важные документы

Искалеченная в Дубае модель Мария Ковальчук дала большое интервью Ксении Собчак. 20-летняя девушка и ее мама обвинили в нападении компанию молодых людей из России и назвали их имена.

При этом себя Маша обеляла, как могла. Якобы в Дубай она приехала на день рождения подруги, эскортом не занималась, запрещенные вещества не употребляла. А интимные фото делала чтобы заработать на жизнь, но якобы дальше снимков дело не заходило.

О том, что с ней произошло, Ковальчук рассказывает очень ярко, называет имена, помнит, кто и что делал в тот роковой день. Но как только доходит до вопроса, кто ее избил, Мария утверждает, что память ее оборвалась в тот момент, когда она услышала голос одной из девушек, что были в компании. А очнулась модель уже на трассе, когда ей пытался помочь водитель.

В подтверждение своих слов Ковальчук предоставила медицинские документы из дубайской клиники. Девушка и ее мама заявили, что в отчетах врачей указано, что в ее крови не было наркотиков, и она не вступала в интимную связь в течение суток до трагедии. Но, оказывается, Маша просто ловко манипулировала фактами, когда разговаривала с Собчак.

Ютуб-блогер Timofeevna проанализировала медицинские бумаги Ковальчук, которые в Сеть выложила Ксения Собчак. Блогер нашла нестыковки. Так, в обнародованном отчете не хватает несколько страниц. А в тех, что все же опубликовали, есть информация, которая противоречит словам Маши. Например, указано, что модели ушивали раны в том числе и на гениталиях. При таких травмах Ковальчук должны были провести гинекологическое освидетельствование, но информация о нем не разглашается. Между тем эти данные могли бы подтвердить или опровергнуть заявление о сексуальном насилии. Модель утверждает, что ее никто не домогался.

Также указано, что Мария была на приеме у психиатра, врачи считали, что девушка могла сама нанести себе увечья. Но заключение психиатра семья Ковальчук предпочла на показывать. Нет в опубликованных бумагах и выводов врача-нарколога.

Согласно комментариям дубайского медика, Мария поступила в приемное отделение клиники в ясном сознании. Врачам девушка заявила, что "пыталась уйти от нападения, подверглась наезду автомобиля с последующим выбрасыванием".

"Я думаю, на Машу наехал автомобиль, что вызвало множественные переломы конечностей, позвоночника. Затем машина какое-то время волокла Машу за собой. В медицинском отчете сказано, что все раны Маши были ужасно загрязнены. Все ее тело было покрыто грязью. Таким образом, в результате волочения она и получила эту скальпированную рану. Возможно, ее волосы намотались на какую-то часть машины", — поделилась своими выводами Timofeevna.