Полина и Дмитрий Дибровы официально объявили о разводе: светятся от счастья

Свершилось то, о чем общественность судачила последние недели. Дмитрий Дибров разводится со своей четвертой женой Полиной. Новость объявил адвокат шоумена Александр Добровинский. В своем официальном телеграм-канале защитник телеведущего опубликовал фотографию с встречи. На снимке запечатлены сами Дмитрий и Полина Дибровы и их адвокаты.

"Всем, кого это не касается. Полина Диброва подает на развод. Дмитрий Дибров не против расторгнуть отношения официально. Все имущественные вопросы урегулированы. Спора по детям нет. Родители будут воспитывать детей совместно", - коротко сообщил Добровинский.

В Сети комментаторы судачат, что судя по фотографии встреча прошла в теплой дружелюбной атмосфере. Дмитрий и Полина буквально светятся от счастья, считают интернет-пользователи. Явно ни о каких скандалах и речи не идет.

Отметим, что сейчас Полина Диброва вместе с двумя младшими детьми отправилась на отдых. Она стойко держится под градом критики и злобных обвинений. Говорят, Полина увела из семьи миллиардера Романа Товстика. Мужчина настолько увлекся молодой супругой популярного телеведущего, что подал на развод с матерью своих шестерых детей Еленой.