Беременная Регина Тодоренко сделала заявление о разводе с Топаловым

Регина Тодоренко готовится стать многодетной мамой. Уже через несколько недель телеведущая родит третьего сына.

Кажется, что в семье Тодоренко и Влада Топалова царит идиллия. Однако знаменитости признались, что совсем недавно были на грани развода. После рождения первенца в браке начался кризис.

"Первое, наверное, что было самым сложным на старте отношений, — это научиться не отделять себя от "нас". Ведь надо еще привыкнуть к тому, что мы — команда. Хотелось все время перетянуть одеяло на себя", — поделилась Регина в интервью "7Дней.ru".

Телеведущая рассказала, что в один период она стала воспринимать мужа как конкурента. Соперничество в паре было заметно всем, но Топалов и Тодоренко не могли признаться в этом сами себе. В итоге супруги осознали, что без помощи специалиста им не спасти отношения.

"Мы с мужем обратились к психологу, потому что поняли, что через ребенка тоже пытаемся что-то транслировать друг другу, а это в корне неверно и нехорошо, и мы не хотели этого делать. Но тоже какой-то инстинкт!" – объяснила Регина.

Сегодня телеведущая уверяет, что благодарна полученному опыту, а сына она называет учителем, при помощи которого они с Владом начали работать над отношениями в браке. "Это было правильное решение, потому что мы чуть не расстались", – заявила артистка.