Бастрыкин отреагировал на просьбу сына пропавшей альпинистки

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился оказать содействие в спасении российской альпинистки в Киргизии.

Он поручил СК начать взаимодействие с МЧС, чтобы помочь Наталье Наговицыной, говорится в сообщении ведомства.

Ранее сын альпинистки Михаил Наговицын обратился к главам СК Александру Бастрыкину, МИД России Сергею Лаврову и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой помочь в спасении матери. Он убежден, что его родительница жива и ее нужно как можно скорее эвакуировать в ближайшие два дня, пока установилась хорошая погода. Михаил попросил провести аэровидеосъемку в районе Пика Победы в целях подтверждения факта того, что его мать жива.

47-летняя альпинистка Наталья Наговицына в составе группы совершила восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня. 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Она не может передвигаться и лежит на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров.

Наговицыну пытались спасли военные Киргизии, но не удалось - помощью вертолета Минобороны Киргизии спасти женщину не удалось - из-за сильной турбулентности вертолет Минобороны совершил жесткую посадку, а находившиеся на борту получили травмы. Последующие попытки спасти альпинистку были отложены из-за непогоды.

Эксперты МЧС Киргизии утверждают, что у россиянки не было шансов выжить. Поэтому речь уже идет не о спасении, а об эвакуации тела погибшей. Тем не менее никаких прямых подтверждений ее смерти пока нет.

Также Наговицыну пытался спасти итальянский альпинист Лука Синигалья. Он получил обморожение правой руки и впоследствии скончался от отека мозга.

Интересно, что четыре года назад Наговицына была в подобной ситуации, но тогда трагедия произошла с ее мужем. Во время восхождения на гору Хан-Тенгри в Тян-Шане у мужчины случился инсульт, спасти его не удалось.