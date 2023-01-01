Курникова и Иглесиас ждут четвертого ребенка: новость подтвердили друзья пары

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз. 44-летняя теннисистка беременна от 50-летнего певца.

Спортсменку еще неделю назад заподозрили в интересном положении. Анну сняли с детьми в Майами, Курникова была одета в оверсайз толстовку, но даже через свободного кроя одежду был заметен животик.

Испанский таблоид Hola! сообщил, что в окружении пары прокомментировали слухи. Приятели Иглесиаса подтвердили: теннисистка ждет ребенка. Курникова уже на пятом месяце беременности, она должна родить в декабре.

Напомним, бурная история отношений певца и теннисистки похожа на сказку. Анна и Энрике познакомились 18 лет назад во время съемок клипа Иглесиаса на песню Escape. Курникова на экране выступила в роли возлюбленной певца. Испанский мачо оказался очень капризным, рассмотрев на лице Анны прыщик, он закатил истерику, мол, не буду ее целовать, переписывайте сценарий клипа!

Но, когда Энрике все-таки успокоили, Курникова успешно сыграла пассию артиста, а вскоре стала ею и в реальной жизни. Тогда российские и испанские желтые СМИ судачили, что интрижке не суждено продлиться долго. Но Анна и Энрике счастливы вместе и по сей день: роман перерос в крепкую семью.

В июле 2023 года брат Энрике проговорился, что певец тайно женился на Анне. Курникова родила от испанского красавца Энрике Иглесиаса троих детей. Близнецам Николасу и Люси исполнилось по 7 лет, а малышке Мэри — 5 лет.