Чулпан Хаматова рассекретила дочь

Чулпан Хаматова всегда считалась одной из самых закрытых артисток. О своей личной жизни она никогда не распространялась. Тем не менее, известно, что артистка дважды была официально замужем. От первого супруга, актера Ивана Волкова, в 2002 году актриса родила дочь Арину, а от второго мужа, режиссера Александра Шейна, в 2010 году Чулпан произвела на свет дочь Ию. Кроме того, у Хаматовой есть приемная дочь Ася.

Со своими наследницами актриса крайне редко выходила в свет. А после того, как покинула Россию, Чулпан вообще не показывала дочерей. Однако сейчас Хаматова сделала исключение. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" актриса опубликовала видео, на котором запечатлена с младшей дочкой Ией. Ей уже 15 лет.

"Люблю тебя, самая лучшая мама", - написала наследница актрисы.

В Сети пользователи с большим вниманием изучили изображение девушки и рассыпались в комплиментах. По мнению комментаторов, Ия растет настоящей красавицей на радость родителям.

