Цыганова плюнула в Леонтьева после его возвращения в Россию

Валерий Леонтьев выступил на фестивале "Новая волна", который прошел в Казани. Говорят, легендарный артист приехал на конкурс по личной просьбе своего друга, продюсера и композитора Игоря Крутого. По слухам, певец завершил карьеру и живет теперь в США. Однако в новом интервью Валерий Леонтьев заявил, что "родину и друзей не меняет", и счастлив выступить.

Однако Вика Цыганова не поверила в искренность Казановы отечественной эстрады. Певица высказала мнение, что для многих артистов Россия лишь хорошая возможность для зарабатывания денег.

"Они Родину используют только в качестве кошелька. На первом месте заработок, их деньги. Потому что те, кто любит родину, ее не покидают. Они остаются с ней и в печали, и в радости. Я не хочу комментировать таких слабых людей. Алчных и жадных", - плюнула в таких артистов Цыганова.

По мнению певицы, они все сказали на примере "своей подружки" Аллы Пугачевой, передает Teleprogramma.org.

К слову, ранее Вику Цыганову возмутил поступок Примадонны, которая поздравила фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука с наградой "Национальная легенда Украины". По мнению артистки, Пугачева "села в лужу". Цыганова заявила, что поступок Примадонны – "это уже край, ниже падать просто некуда".