У Алины Загитовой появилось свое жилье в Москве

Алина Загитова считается одной из самых успешных фигуристок. Кроме того, после завершения профессиональной деятельности спортсменка начала активно участвовать в ледовых шоу, различных телепроектах и даже создавать свои постановки.

Активность фигуристки оказалась настолько успешной, что она купила себе квартиру в Москве. Новое жилье спортсменки находится на западе столицы, сообщает Starhit.

В 2018 году Алина Загитова в беседе с зарубежными журналистами рассказывала, что вместе с родными живет в съемной однокомнатной квартире, и диван ей приходится делить с младшей сестрой. Позднее фигуристка переехала в особняк. Купила она его или сняла, точно неизвестно.

Что касается личной жизни, то пока своего любимого мужчины Загитова не встретила. Случится это может когда угодно: и завтра и лет через десять. "Но десять — это, пожалуй, слишком. Хотелось бы пораньше..." - призналась в новом интервью Алина.