В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья

В России зафиксирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья.

Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней. Сначала врачи заподозрили у него лихорадку денге, но впоследствии выяснилось, что это лихорадка чикунгунья.

Пациента госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Рисков распространения инфекции в стране нет. Вирус не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых.

Основные симптомы лихорадки чикунгунья – высокая температура, боли в суставах и в мышцах, тошнота, усталость и сыпь. Переносчиками болезни являются комары. Вакцины и лекарства от лихорадки чикунгунья нет.