Предоставление гарантий безопасности Украине — не условие, а результат мирного урегулирования кризиса, разразившегося на территории этой страны. Такое заявление сделала в пятницу, 29 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, предоставлять такие гарантии киевскому режима надлежит строго на основе устранения первопричин украинского конфликта.

Это, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность нашей страны, цитирует Захарову "Интерфакс".

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что вкладом объединенной Европы в гарантии безопасности для Украины Брюссель считает тренировочную миссию для украинских военных, возможную отправку миротворцев и поддержку военной промышленности киевского режима.

До того в Госдепартаменте призвали Европу взять на себя главную роль в гарантиях безопасности для киевского режима. При этом источники называют два варианта оформления будущей сделки по Украине — первый вариант предусматривает трехстороннее соглашение, которое подпишут Россия, Украина и США, а позднее подтвердит Совбез ООН.