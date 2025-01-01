В деле редактора URA.RU появились новые обстоятельства

В деле редактора информационного агентства URA.RU Дениса Аллаярова сумма взятки увеличилась в шесть раз - с 20 до 120 тысяч рублей.

Аллаярову вменяют передачу взятки экс-начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №10 Андрею Карпову, который является его дядей.

Тем временем журналист через своих адвокатов обратился к областному прокурору Борису Крылову с просьбой отреагировать на нарушения в расследовании дела. В частности, по словам Аллаярова, следствие не опрашивало свидетелей, которые могли бы доказать его невиновность.

Издание URA.RU пишет, что Карпов признался родственникам, что его уговорили дать ложные показания в отношении племянника в обмен на смягчение собственной участи. Экс-полицейского судят по статье о получении взятки и превышении должностных полномочий.

В июне 2025 года в редакции URA.RU в Екатеринбурге прошли обыски из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУ МВД и использовании ее при подготовке статей. Были задержаны три сотрудника - редактор Денис Аллаяров, корреспондент отдела криминальной хроники Сергей Бодров, и журналистка отдела происшествий Анна Салымская.