Катар опроверг подготовку к приему саммита Россия-Украина

Катар поддерживает возможное проведение саммита России и Украины. С таким заявлением выступил во вторник, 2 сентября, официальный представитель катарского Министерства иностранных дел.

Как подчеркнул Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, Доха поддерживает все международные усилия, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта, включая ожидаемый саммит, а также все шаги, которые ведут к нему.

Однако чиновник выразил сомнения в том, что "роль Катара охватывает подобные шаги". Он не подтвердил сообщения о том, что руководство государства обсуждало с представителями киевского режима возможное проведение в Дохе технических консультаций между делегациями России и Украины в рамках подготовки к саммиту, сообщает ТАСС.

До сих пор никакой официальной информации о выборе места возможной встречи президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским не было. Прозвучало заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты организуют встречу Путина с Зеленским, хотя ни место, ни дату этого мероприятия политик не назвал.

При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пресса распространяет сообщения о трехсторонней встрече президентов России и США с предводителем киевского режима и о личной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским — однако между Путиным и Трампом такой договоренности на Аляске достигнуто не было.